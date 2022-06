Red Flames spelen morgen eerste oefenwedstrijd richting EK: “Zien waar we staan”

Morgen spelen de Red Flames hun eerste van vier oefenwedstrijden richting het EK. De Flames steken het Kanaal over om het op te nemen tegen Engeland, ook het land waar ze over vier weken het EK zullen spelen. “We kunnen dus al eens proeven van de EK-sfeer”, aldus bondscoach Serneels.

De Flames startten hun voorbereiding richting het EK met 33 speelsters, maar blijven nu nog met 28 over. Isabelle Iliano moest de selectie als eerste verlaten. Zij viel geblesseerd uit. En vanochtend moesten ook Jarne Teurling, Shari Van Belle, Marie Detruyer en Zenia Mertens vertrekken. “Een sportieve keuze”, verklaarde bondscoach Serneels. “Ik moet rekening houden met de alternatieven op hun posities en met hoe we zullen spelen op het EK.”

Eerste test voor de Flames

Serneels kijkt erg uit naar de eerste oefenwedstrijd richting het EK. “Ten eerste kunnen we al eens proeven van de EK-sfeer. Maar ook spelen we tegen een erg sterke tegenstander, die één van de favorieten is voor het EK. Het wordt interessant om ons daar mee te meten. We zijn nu al een maand bezig, dus we willen zien waar we staan.”

Op 10 juli openen de Flames hun EK tegen IJsland. De elf dan zullen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van morgen. “Elke speelster zit in een andere fase van de voorbereiding”, verklaart Serneels. “Sommige speelsters sukkelen met kleine kwaaltjes. Daar nemen we geen risico’s mee. Janice Cayman heeft de groep vanmorgen bijvoorbeeld nog verlaten, dus zal zij ook niet spelen. We gaan speeltijd geven aan de meisjes die de minuten op dit moment kunnen gebruiken.”