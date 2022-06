In Nederland nu 15 gevestigde wolven en 11 zwerfwolven

Vijftien wolven hebben op dit moment in Nederland een territorium gevonden. Onder die vijftien dieren zijn vier paartjes, die later dit jaar mogelijk ook weer welpen krijgen. Daarnaast zijn in de afgelopen maanden minimaal elf zwerfwolven door het land getrokken, zo blijkt woensdag uit een kwartaalrapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenschade afhandelt.

In de periode tussen half februari en eind april zijn twee wolven doodgereden en één wolf is mogelijk door een mens gedood. Tussen half februari en mei heeft een wolf 54 landbouwhuisdieren aangevallen en meestal ook gedood.

De wolf is nu in heel Nederland gezien, behalve in Zuid-Holland. In Amersfoort, Heumen, Nunspeet en Velp liep een dier door de bebouwde kom. Deze dieren gedroegen zich rustig en waren niet agressief, aldus BIJ12.

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe, dat zich als eerste in Nederland vestigde, heeft ondertussen meermalen welpen gekregen. In het gebied zit nu een flinke roedel. Enkele welpen hebben een partner gevonden en leven in een eigen territorium elders op de Veluwe.

Vrijwel alle wolven in Nederland komen uit Duitsland en Oost-Europa. Alleen in Noord-Brabant zat al een poos een wolf die uit Centraal-Europa komt. Die wolf leek begin dit jaar vertrokken, maar is nu weer opgedoken in de Nederlands provincie Limburg.