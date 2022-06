Zes Belgen (en een halve) kunnen Pedri opvolgen als Golden Boy, longlist met honderd namen is bekend

De Golden Boy award wordt door de Italiaanse sportkrant Tuttosport elk jaar uitgereikt aan de beste speler op de Europese velden onder de 21 jaar. Vorig jaar kozen de sportjournalisten die mochten stemmen unaniem voor Pedri (Barcelona).

Drie buitenlandse Belgen, drie JPL-spelers

Dinsdag werd de longlist bekendgemaakt, bij die honderd namen zaten ook zes Belgen. Jérémy Doku (Rennes) kende dan wel een rotseizoen door blessureleed, hij valt niet uit de toon in deze lijst. Hetzelfde kan gezegd worden voor Eliot Matazo (Monaco). De middenvelder maakte dit seizoen indruk op het middenveld van Monaco, al kwam hij naar het einde toe nog weinig van de bank.

Eliot Matazo — © Boumediene Belbachir

Ook Aster Vranckx (Wolfsburg) heeft een plaatsje op de lijst kunnen bemachtigen. Hij paste zich in een mum van tijd aan aan het Duitse voetbal en maakte veel indruk met zijn fysieke capaciteiten.

Bij de Belgen zijn er ook drie spelers uit de Jupiler Pro League, en niet meteen de namen die je zou verwachten. Anouar Ait El Hadj (Anderlecht) maakte twee seizoenen geleden veel indruk bij paars-wit, maar het seizoen van de bevestiging werd een tegenvaller. Toch krijgt hij erkenning voor het onmiskenbare talent met een plaatsje op de lijst.

Een even grote verrassing op de lijst: Cisse Sandra (Club Brugge). Hij maakte wel degelijk indruk bij Club Brugge en is een product van het Club NXT project, maar met twee basisplaatsen en vijf invalbeurten is zijn nominatie toch een verrassing te noemen.

Cisse Sandra — © Simon Mouton

De laatste Belg op de lijst is doelman MaartenVandevoordt (Genk). Een ijskoele kikker met een grote toekomst voor zich. Hij tekende een contract bij RB Leipzig maar zal pas in 2024 de overstap maken.

Opvallend: op de lijst staat ook een half-Belg. Diego Moreira (Benfica), zoon van ex-standard-speler Almani Moreira, ging in 2020 van Standard naar Benfica. De vleugelspeler is geboren in Luik maar is Portugees jeugdinternational.

De nieuwe Pedri

Door maar even te kijken naar de ex-winnaars weet je dat de Golden Boy award niet zomaar een prijs is: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Wayne Rooney, Lionel Messi. Het zijn de grote der aarden die klein begonnen.

De favorieten om Pedri, de winnaar van vorig jaar, op te volgen zijn Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Dortmund), Gavi (Barcelona) en … Pedri zelf. De lijst wordt in verschillende fases gereduceerd tot de uiteindelijke lijst van twintig die pas in oktober bekend wordt gemaakt.