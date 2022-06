EU tekent gasakkoord met Egypte en Israël

In de marge van het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan Egypte heeft commissaris voor Energie Kadri Simson woensdag een samenwerkingsovereenkomst met Egypte en Israël ondertekend over de levering van aardgas uit die landen aan Europa.

De Europese Unie wil haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen versneld afbouwen. Daarom zoekt ze wereldwijd naar alternatieve leveranciers voor gas, olie en steenkool. Het is onder meer daarom dat von der Leyen maandag Israël en dinsdag Egypte bezocht.

In Caïro ondertekende energiecommissaris Simson dinsdag een memorandum met de Egyptische minister Tarek El Molla en de Israëlische minister Karine Elharrar. De drie partijen engageren zich ertoe samen te werken om aardgas aan Europa te leveren via de Egyptische LNG-terminals. Het aardgas zelf kan in Israël en Egypte zelf worden gezocht, maar ook op andere plaatsen in het Oostelijke Middellandse Zeegebied.

Over concrete volumes zijn geen afspraken gemaakt.

De EU, Egypte en Israël benadrukken dat het de bedoeling blijft om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. In die context willen ze ook methaanlekken tegengaan.