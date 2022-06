Rode Duivels als ‘BV’s tegen racisme’ in voetbalseizoen 2022-2023

Er wordt bij de Voetbalbond aan gedacht om in het komende seizoen 2022-2023 bekende Vlamingen in te zetten als ambassadeurs tegen racisme in het voetbal.

“We hebben enkele BV’s ‘klaar’ in de grotere bewustwording omtrent racisme in het voetbal, en welke betere BV’s kun je hebben dan onze Rode Duivels?”, zo luidde het tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de strijd tegen racisme en discriminatie met verschillende voetbalverantwoordelijken.

Er zit nog één addertje onder het gras. Er moet nog worden bekeken of er genoeg budget is om een grootschalige nationale campagne op te zetten. Het voorbije voetbalseizoen werden 103 meldingen behandeld door de ‘Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme’, het gros leidde tot een sanctie. Het merendeel van de meldingen vloeit voort uit scheidsrechtersverslagen. Maar wat als de ref zelf zich racistisch uitlaat en hij niets noteert, zo vroeg Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) zich af. Er komt daarom een aparte tuchtkamer voor scheidrechters. (hjb)