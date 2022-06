Ondanks juridische tegenslag blijft Londen vastbesloten migranten naar Rwanda te sturen

Een dag nadat de eerste vlucht met migranten vanuit Londen naar Rwanda werd afgeschaft, is de Britse regering vastberaden om door te gaan met de plannen. Een last minute uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hield de uitwijzing van zeven asielzoekers naar Rwanda tegen, wat de rechters in Straatsburg woensdag tot het mikpunt maakte van Conservatieve kritiek. “We laten ons hierdoor niet afschrikken om het juiste te doen en de grenzen van ons land te beschermen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel.

De vlucht van dinsdagavond moest de eerste worden, die tegelijk de vastberadenheid van de regering van Boris Johnson moest aantonen. Aanvankelijk zouden 130 asielzoekers aan boord van deze vlucht naar Rwanda gebracht worden, maar na een reeks juridische uitspraken de afgelopen weken en dagen werd hun aantal ingeperkt tot zeven. Toch moest en zou de vlucht met een Boeing 767, die honderdduizenden euro’s kostte, vertrekken, beklemtoonde Johnson: het ging om een princiepskwestie.

Dinsdagavond laat meldde de ngo Care4Calais, die mee de verdediging opneemt van de vluchtelingen, dat alle zeven nog resterende tickets geannuleerd werden na uitspraken van het EHRM. Op dat moment stond het vliegtuig zo goed als vertrekkensklaar op de militaire basis van Boscombe Down. De rechtbank liet weten dat zo’n beslissingen enkel genomen worden wanneer de betrokkenen een risico lopen op “onomkeerbare schade”.

Voor minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, die eerder dit jaar naar Kigali trok om de plannen uit de doeken te doen, is de beslissing “teleurstellend en verrassend”, zei ze woensdag in het parlement. Ze bracht in herinnering dat organisaties die naar de rechter trokken tegen het beleid bij de rechtbanken nul op het rekest kregen. Wel is het zo dat individuele zaken wel gehoor kregen bij Britse rechters.

“Maar we gaan ons niet laten ontmoedigen door onvermijdelijke beroepen op het laatste nippertje”, aldus nog Patel. “De voorbereidingen voor de volgende vluchten zijn al begonnen.”

Mensenrechten

Bij een woordvoerder van premier Johnson was dan weer te horen dat de regering eerst de EHRM-uitspraak zal bestuderen vooraleer ze beslissingen zal nemen voor het vervolg. Het hof in Straatsburg had erop gewezen dat de uitwijzing van een Irakees uitgesteld moet worden tot het High Court rond is met een volledige rechterlijke toetsing van het Britse beleid. Daarover moet volgende maand duidelijkheid zijn.

Er zal vooral nagegaan moeten worden of vluchtelingen in Rwanda toegang krijgen tot eerlijke procedures. Het regime in Kigali geniet immers niet de beste mensenrechtenreputatie: er is een harde repressie van meningen die afwijken van het officiële discours.

Patel wees er verder nog op dat het Hof het beleid niet “illegaal” genoemd heeft, en dat de uitspraak geen “absoluut verbod” betekent. Ze beklemtoonde verder dat Rwanda een “veilig land” is.

Europees Verdrag voor de mensenrechten

Binnen het parlement kwam er nog zware kritiek vanuit de Conservatieve meerderheid: de beslissing uit Straatsburg zou een aanslag zijn op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. Er werd ook opgeroepen om uit het Europees Verdrag voor de mensenrechten te stappen, dat in 1950 mee werd opgesteld door Londen.

De rechtbank heeft ook geen enkele band met de Europese Unie, maar is een onderdeel van de Raad van Europa. Het Verenigd Koninkrijk is vooralsnog lid van deze landenorganisatie, waarvan 46 Europese landen lid zijn.

Het Rwandese regime laat ook woensdag nogmaals weten dat het nog altijd bereid is om asielzoekers op te vangen. In eerste instantie betaalt Londen Kigali 140 miljoen euro voor de opvang. “Rwanda gaat er alles aan doen om de samenwerking te laten slagen”, aldus een woordvoerder van de regering. “Wij zijn er klaar voor om de migranten op te vangen, zodra ze hier aankomen. We willen ze zekerheid en mogelijkheden geven.”