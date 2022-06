Canadese WK-tegenstanders Rode Duivels woest op ref na blamage: Buchanan (Club) en David (ex-Gent) moeten de boel kalmeren

Het rommelt bij Canada richting het WK, waar het in de groepsfase opneemt tegen de Rode Duivels. In de Noord-Amerikaanse Nations League verloren Jonathan David en co verrassend van Honduras. Het werd 2-1 op een kletsnatte grasmat.

De nederlaag, waarbij Canada met z’n negen eindigde na twee rode kaarten in de extra tijd, deed duidelijk pijn en verschillende spelers hadden het daarna gemunt op de scheidsrechter. Ze stampten en sloegen op zijn deur, en er werd wat af gevloekt. Superster David (ex-AA Gent) en Club Brugge-speler Tajon Buchanan moesten de orde bewaren.

De beelden:

Eerder deze maand weigerde de Canadese nationale ploeg nog te trainen. De spelers protesteerden daarmee tegen de contractvoorwaarden die de voetbalbond hen voorlegde. Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze een dag later in ieder geval weer de training te hervatten in Vancouver.

In een korte verklaring op de website van de Canadese bond stond dat de onderhandelingen gaande zijn. “De spelers gaan weer trainen, terwijl verdere gesprekken over een oplossing op de planning staan.” Naast een hogere verloning eisen de spelers ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK later dit jaar zal verdienen. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijk trekt.