Voormalig president van Rusland Dmitri Medvedev trekt voortbestaan Oekraïne in twijfel

Dmitri Medvedev, oud-president van Rusland, heeft woensdag nog eens van zich laten horen met nieuwe uitspraken over Oekraïne, het buurland dat Moskou eind februari binnenviel. Op Telegram stelde Medvedev vragen bij het voortbestaan van Oekraïne als een soevereine staat. De oud-president en voormalig premier is dezer dagen vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad.

“Vraagje: wie zei dat Oekraïne over twee jaar zelfs nog op de wereldkaart zal staan”, klonk het nogal provocatief in zijn bericht. Hij reageerde daarmee op een Oekraïense vraag om een contract te sluiten over een periode van twee jaar om Amerikaans vloeibaar gas te kopen

Kiev ziet in de uitlatingen een bewijs voor het feit dat de officiële reden die Moskou aanhaalt voor de oorlog (Oekraïne ‘denazificeren’) slechts een voorwendsel is om de Oekraïense cultuur te vernietigen.

Vanuit het Kremlin kwam woensdag geen commentaar over de laatste uitspraken van Medvedev. Woordvoerder Dmitri Peskov zei alleen maar dat “we weten dat Oekraïne grote problemen heeft”. Het land blijft weigeren om “nationalistische eenheden” in de eigen rangen te beteugelen, aldus Peskov. “En dat voorspelt natuurlijk niet veel goeds voor Oekraïne.”

De laatste weken liet Medvedev zich al enkele keren opmerken met uitspraken waarin hij zich neerbuigend uitliet over Oekraïne.