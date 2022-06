Europees Geneesmiddelenagentschap start evaluatie nieuw coronavaccin Pfizer/BioNTech

© VIA REUTERS

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is met een ‘rolling review’ gestart van een geüpdatete versie van Comirnaty, het COVID-19-vaccin van Pfizer en BioNTech. Hoe goed het vaccin werkt tegen bepaalde varianten of subvarianten van het virus, kan het EMA nog niet zeggen.

Met een zogenoemde voortschrijdende evaluatie kan het EMA de gegevens van lopende studies controleren zodra die worden vrijgegeven. De evaluatie van het nieuwe Comirnaty-vaccin focust in eerste instantie op de productie ervan, in een later stadium zal ook de werkzaamheid tegen de omicron-variant en -subvarianten van SARS-CoV-2 worden nagegaan, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.

Het evaluatieproces zal duren tot er genoeg gegevens beschikbaar zijn waarmee Pfizer/BioNTech een formele aanvraag kan indienen voor het in de handel brengen van het vaccin. Een voortschrijdende evaluatie is precies bedoeld om de beoordeling van veelbelovende vaccins te versnellen in het kader van een noodsituatie.