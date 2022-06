Britse wetenschappers willen fokken van Engelse buldog verbieden

Door de vele gezondheidsproblemen bij de Engelse buldogs willen onderzoekers dat het fokken van het hondenras aan banden wordt gelegd. Dat om een volledig verbod op het fokken van het ras te voorkomen zoals dat nu al het geval is in Nederland en Noorwegen.

De Engelse buldog komt al langer in het vizier van dierenrechtenorganisaties door de vele gezondheidsproblemen die bij het hondenras voorkomen. In Noorwegen en Nederland is het selectief fokken van de dieren momenteel al verboden. Royal Veterinary College deed een nieuwe studie bij het hondenras en kwam tot enkele opvallende vaststellingen. Zo hebben de Engelse buldogs 38 keer meer kans op dermatitis door hun gevouwen huid, hebben ze 27 keer meer kans op de oogafwijking cherry eye, heeft het ras ook 24 keer meer kans op een vooruitstekende onderkaak en hebben de honden bijna 20 keer meer kans op ademhalingsproblemen.

De honden hebben ook meer last van cystes tussen de tenen, droge ogen, schurft, infecties, … Daarom vinden de wetenschappers, die de studie uitvoerden, dat er strengere regels moeten komen rond het fokken van de dieren. “Elke hond verdient het om geboren te worden met een gelijke en goede aangeboren gezondheid door een natuurlijk vermogen om vrij te ademen, volledig te knipperen, gemakkelijk te bewegen, een gezonde vlakke huid te hebben, te paren en te baren. Voor rassen zoals de Engelse Buldog, waar veel honden nog steeds een extreme bouw hebben met een slechte aangeboren gezondheid, speelt het publiek een grote rol door honden te eisen met een gematigde en gezondere bouw”, klinkt het.

“Deze bevindingen suggereren dat de algemene gezondheid van de Engelse Buldog veel lager is dan die van andere honden. Wat echter het meest verontrustend is, is dat zo veel van de gezondheidsproblemen waar Engelse Buldogs aan lijden, zoals huidplooidermatitis en ademhalingsproblemen, rechtstreeks verband houden met de extreme structuur van hun lichaam waar selectief op gefokt is”, zeggen de onderzoekers.

“Gezien de aanhoudende populariteit van het ras, moet de lichaamsvorm van de typische Engelse Buldogs als gezelschapsdier worden geherdefinieerd in de richting van meer gematigde fysieke kenmerken. Door dit te doen zal niet alleen de gezondheid van de honden verbeteren, maar zou het Verenigd Koninkrijk ook kunnen voorkomen dat het andere landen volgt in het verbieden van de Engelse Buldog om welzijnsredenen.”