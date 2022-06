17-jarige scholier komt om bij ongeval vlak bij zijn huis, familie en vrienden ontredderd: “Axl had nog zoveel plannen”

Het tragisch ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur op het kruispunt van de Damweg en het Haringgat in Moerkerke, en dat op een steenworp van het ouderlijk huis van het jonge slachtoffer. De 17-jarige Axl V., een scholier die sanitair volgde, reed met zijn bromfiets huiswaarts toen hij op het kruispunt gegrepen werd van een bestelwagen die van rechts kwam. (Lees verder onder de foto’s)

© jve

© jve

De jongen werd meters ver meegesleurd. De impact van het ongeval was enorm: de voorruit van de bestelwagen was verbrijzeld, en ook de flank van het voertuig was zwaar gehavend. De spullen van de jongen lagen bezaaid op het kruispunt. Een kennis uit de buurt merkte het ongeval op en ging meteen hulp halen. Omstaanders begonnen met de reanimatie van A., en later nam de toegesnelde MUG-arts die over. Maar alle hulp kon niet meer baten: het slachtoffer stierf ter plaatse. “Hij had nog zoveel plannen”, reageert zijn papa, die aan het werk was toen hij telefoon kreeg. “Iedereen zag hem graag en hij was altijd in voor een praatje. Dit is verschrikkelijk.”

Graag gezien

De familie van Axl snelde ter plaatse, maar ook vrienden en kennissen kwamen al snel naar de plaats van het ongeval. Om samen te rouwen, en troost te zoeken in elkaars armen. Het ongeloof en verdriet waren logischerwijs immens. “Iedereen kent iedereen wel een beetje in Moerkerke, dus het is logisch dat veel mensen hier kapot van zijn”, zuchtte een vrouw die in de buurt woonde. Ondertussen werden de omstandigheden van het ongeval woensdag onderzocht door experts. “Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval in Damme”, laat het parket van Brugge weten. “Het gaat om een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. Daarbij kwam de bestuurder van de bromfiets om het leven.” De Damweg en het Haringgat werden de hele middag afgesloten. Of het om overdreven snelheid of een voorrangsongeval gaat, is dus nog niet duidelijk.

Hoe dan ook laat de jongeman een enorme leegte na, ook bij zijn jeugdbeweging. Bij de KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle verliest men een gewaardeerd lid. “We willen enkel meegeven dat hij een graag gezien lid van de KLJ was”, aldus bestuurslid Olivier Vanderhaeghe. “We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte.”