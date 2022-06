Autopilot Teslavoertuigen betrokken bij 273 ongevallen in VS

Zelfrijdende voertuigen van technologisch bedrijf Tesla zijn in de Verenigde Staten 273 keer betrokken geweest bij een ongeval tussen juli 2021 en mei 2022. Dat schrijft de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) woensdag in een rapport.

Het NHTSA-rapport spitste zich toe op voertuigen die zijn uitgerust met de zogenaamde niveau 2-software die een voertuig kan doen versnellen of vertragen en indien nodig het stuurwiel kan draaien, maar die nog wel een aandachtige chauffeur vereist om de controle terug over te nemen wanneer nodig. In totaal rapporteerde de NHTSA 392 ongevallen met auto’s met deze software. Zo’n 70 procent (ofwel 273 ongevallen) gebeurde met Tesla-auto’s.

Het verkeersagentschap meldde wel dat de gepubliceerde cijfers “geen zinvolle veiligheidsgegevens” zijn omdat de kans bestaat dat een ongeval meerdere keren gemeld werd. Om mee te tellen moest een ongeval overigens hebben plaatsgevonden terwijl het rijhulpsysteem actief was. Daarnaast moest bij het ongeval een voetganger of tweewieler (fietser of motor) betrokken zijn, moest er iemand naar het ziekenhuis afgevoerd zijn, moest er airbag in werking zijn getreden of moest het voertuig verwijderd zijn geworden.

Van de elf andere fabrikanten was enkel autoproducent Honda nog bij een aanzienlijk aantal ongevallen (90) betrokken.

Nuance

De NHTSA wijst erop dat Tesla veruit het grootste aantal voertuigen met zo’n rijhulpsysteem op de Amerikaanse wegen heeft rijden en dat dit in overweging moet worden genomen bij het lezen van het rapport.

Verder heeft het verkeersagentschap ook een ander onderzoek uitgebreid waarbij een mogelijk verband tussen Tesla-voertuigen en crashes met hulpverleningsvoertuigen werd onderzocht. Dat onderzoek evolueerde van een voorlopige beoordeling naar een technische analyse, wat de laatste stap is voordat voertuigen zouden worden teruggeroepen.

Tesla maakte al duidelijk dat bestuurders die met het Autopilot-systeem rijden te allen tijden aandachtig moeten blijven, maar was verder niet beschikbaar voor commentaar, aldus het Franse persbureau AFP.