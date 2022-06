NAVO gaat oostflank verder versterken

De NAVO zal de militaire aanwezigheid in het oosten van Europa verder versterken, door wapens en munitie op te slaan op het grondgebied van lidstaten en eenheden aan te duiden die zich snel in die landen kunnen inzetten. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, gezegd.

De beslissing valt op de NAVO-top eind juni in Madrid. Op die top zal ook een nieuw strategisch concept, een soort handleiding voor de verdragsorganisatie, worden aangenomen, net als een pakket maatregelen om Oekraïne te steunen.

Er zullen dus troepen worden aangewezen om in bepaalde gebieden in te grijpen, waar zwaar wapenmateriaal zal worden ingezet, aldus Stoltenberg. “Dat betekent dat ze zullen trainen, dat ze rotaties heen en terug zullen uitvoeren, dat ze het land en het grondgebied zullen kennen”, aldus de Noor. Hij benadrukte ook dat de formatie niet in alle landen op de oostflank hetzelfde zal zijn.

De NAVO besliste al na de start van de Russische inval in Oekraïne om het aantal ‘battlegroups’ of tactische groepen op de oostflank te verdubbelen, door vier nieuwe groepen op te richten in Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slovakije. Sinds 2016 bestaan al vier van die groepen in de Baltische landen en in Polen.

In sommige gevallen zullen die groepen worden uitgebreid, van het niveau van een bataljon naar dat van een brigade, zoals de Baltische landen al enige tijd vragen.

Schending Stichtingsakte

Op de NAVO-hoofdzetel in Brussel vergaderen woensdag en donderdag de Defensieministers van de lidstaten. Naar aanleiding daarvan hield Stoltenberg woensdagvoormiddag een persconferentie.

Op die persconferentie liet Stoltenberg verstaan dat Rusland zich niet langer houdt aan de Stichtingsakte over de relaties tussen de NAVO en Moskou, uit 1997. De Russische inval in Oekraïne is volgens de NAVO-baas dan ook een flagrante schending van die Stichtingsakte. “Deze akte beperkt onze mogelijkheid niet om onze aanwezigheid in het oostelijke deel van de alliantie te verhogen. Ook beperkt het onze mogelijkheid niet om onze verdedigingspostuur in het algemeen over de hele alliantie te versterken”, zei hij.