Younited geeft mensen in moeilijkheden een voetbalthuis: “Het is fijner om te kunnen zeggen dat je voor OHL speelt, dan dat je in een opvangcentrum zit”

Een winnaar is er niet op het finaletoernooi van Younited Belgium vandaag en morgen in Leuven. De spelers van onder meer Club Brugge en OH Leuven zijn nochtans bijzonder competitief, maar winnen is niet het hoofddoel. Wat dan wel de bedoeling is? Mensen in een moeilijke situatie een thuis bieden in een voetbalmilieu. “Bij een voetbalploeg aansluiten, betekende voor mij de weg terug vinden in de maatschappij”, vertelt een van de deelnemers.

Meteen luid gejuich en een kleine Mexican Wave in de tribunes als Lorin Parys (CEO van de Pro League), Bieke Verlinden (Schepen van Zorg en Welzijn in Leuven) en Peter Willems (CEO van OH Leuven) het finaletoernooi van Younited Belgium in Leuven openen met een paar strafschoppen. De toon is gezet voor een tweedaagse die baadt in een uitgelaten sfeertje waarbij iedereen voor iedereen supportert.

De Younited-werking – gesteund door CAW, OCMW, Buurtsport en de Pro League - staat open voor iedereen die daar behoefte aan heeft en verzamelt mensen uit allerhande moeilijke levenssituaties. “We mikken op mensen met een rugzakje die wij zelf ‘experts in overleven’ noemen. Dat kan veel betekenen: dakloosheid, verslaving of psychische problemen bijvoorbeeld”, zegt coördinator Bert Ballegeer. “Younited geeft mensen een thuis in een voetbalploeg. Hier voetballen biedt onze spelers een zekere identiteit. Als je je moet voorstellen aan iemand, is het veel fijner om te kunnen zeggen dat je voor OHL of Beerschot speelt dan dat je in een opvangcentrum zit.”

Deel uitmaken van een voetbalteam is voor velen een vorm van sociale integratie. Bij Younited kennen ze tal van mensen die dankzij de werking uit behoorlijk diepe putten gekropen zijn. “Voor sommigen betekent Younited een stap vooruit en een echte springplank in het leven, maar voor anderen betekenen wij vooral géén stap achteruit”, benadrukt Ballegeer. Voor wie bezig is met overleven, is dat soms al een succes. “We bieden een zekere stabiliteit aan, zoals een familie of vriendenkring dat ook kunnen doen.”

Holzhauser neemt kijkje

Dirk Rondas, doelman bij OH Leuven Younited, is een van de spelers die substantieel geholpen zijn met het project. “Twaalf jaar geleden zat ik in een zware depressie”, vertelt hij. “Ik was de weg kwijt in het leven en zat in een diep dal. Door het sociale contact bij Younited ben ik er stilletjes aan weer bovenop gekomen. Bij een voetbalploeg aansluiten, betekende voor mij de weg terug vinden in de maatschappij.”

Een gelijkaardig verhaal vertelt Christiaan Bex, ploegmaat van Rondas bij OH Leuven. “Ik ben al negen jaar aangesloten. Het is mij oorspronkelijk aangeraden omdat ik alleen was, grote sociale moeilijkheden had en mentaal niet goed in mijn vel zat”, klinkt het. “In het begin was het moeilijk om aansluiting te vinden, maar dat is steeds beter gegaan. Ik heb tegelijk mezelf beter leren verstaan en leren omgaan met anderen. Tijdens de training vergeten we even de dagelijkse zorgen.”

OHL-spelers Raphael Holzhauser, Joren Dom, Casper De Norre en Pierre-Yves Ngawa komen ook een kijkje nemen op het toernooi. Ze worden voortdurend aangeklampt voor een babbel of een selfie. De Younited-spelers waarderen hun aanwezigheid duidelijk. “We proberen zo vaak mogelijk de banden aan te halen tussen Younited en OHL”, zegt Arne Knaepen, Community Officer bij OH Leuven. “Die gasten krijgen ook tickets voor wedstrijden van onze A-ploeg.”

© BELGA

Behoefte aan sociaal contact

Het is bloedheet, en toch staan veel spelers tussen de wedstrijden door nog vrolijk te dansen aan de zijlijn. Dat dit een evenement is dat heel veel deelnemers de nodige verlichting brengt, is overduidelijk. “Ik was iemand met een enorm stressprobleem, maar samen voetballen en lachen lucht echt op”, zegt Hassan Boutrif, eveneens speler bij OH Leuven.

Younited brengt spelers van allerlei slag, afkomst en leeftijd samen. Freddy Kneuten, de 70-jarige doelman van AA Gent, is voor zover we hebben kunnen achterhalen de oudste. “Zonder Younited had ik helemaal niets te doen”, legt hij uit. “Dan zat ik altijd maar alleen. Ik had behoefte aan sociaal contact en dat heb ik hier gevonden.”

De Pro League zet volop haar schouders onder Younited. “Het DNA van voetbal is dat het mensen samenbrengt. Op een voetbalveld maakt het echt niet uit of je dokter bent of dakloos en hier zie je dat in zijn mooiste vorm”, zegt CEO Lorin Parys. “Het is onze maatschappelijke plicht om een project als dit te ondersteunen en als het voetbal zijn sociale geloofwaardigheid wil heroveren, ligt hier de sleutel.” Er zijn ook échte problemen in het leven, zo beseft ook Parys. Problemen die pakweg het vinden van een geschikt competitieformat ruimschoots overstijgen.