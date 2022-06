Crevits wil aanvullende inspectie van 60-tal probleemcrèches na incident bij onthaalmoeder in Veurne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) stuurt de Zorginspectie naar alle overgebleven probleemcrèches voor een aanvullende inspectie. Dat deelt de minister in een persbericht mee. Crevits “zwaar tilt” aan de manier waarop het Agentschap Opgroeien haar informatie heeft bezorgd over de lijst van 54 crèches die de voorbije weken een herevaluatie hebben gekregen.

“Na de herevaluatie van de opvanglocaties waarbij Opgroeien zich benadeelde partij heeft gesteld in het verleden, ben ik als minister niet gerustgesteld. In samenspraak en na overleg met de topvrouw van Opgroeien en de topvrouw van Zorginspectie hebben we dan ook beslist om de komende weken alle overgebleven opvanglocaties van de lijst aan een aanvullende inspectie ter plaatse te onderwerpen. We doen dit voor alle duidelijkheid omwille van voorzichtigheid”, meldt de minister in een persbericht.

Die mededeling komt er nadat Kind en Gezin, onderdeel van het Agentschap Opgroeien, dinsdag de vergunning van een onthaalouder in Veurne had ingetrokken nadat bekend was geraakt dat het gerecht een onderzoek voert naar mogelijke wantoestanden. Een jongetje belandde enkele weken terug in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud.

Minister Crevits bevestigde dinsdag in het Vlaams Parlement dat de betrokken onthaalouder op de lijst staat van 54 opvanginitiatieven die de voorbije weken geherevalueerd zijn. Het ging bij die evaluatie om initiatieven die nog open waren nadat Kind en Gezin zich de voorbije jaren benadeelde partij had gesteld bij de politie of het parket. Om mistoestanden zoals de dood van een baby’tje in ’t Sloeberhuisje in het Gentse Mariakerke absoluut te vermijden in de toekomst, was er nood aan die extra controles. Dat op expliciete vraag ook van de nieuwe minister.

De eindconclusie van Kind en Gezin na die herevaluatie luidde: de betrokken initiatieven hebben maatregelen genomen om de veiligheid te verzekeren. “Ik stel vast dat dit niet correct is”, zei minister Crevits. Volgens de CD&V-minister stond de onthaalouder in Veurne ‘groen’ ingekleurd en werd ze bestempeld als veilig. Maar op 7 juni - voor de overhandiging van de evaluatie - is er bij Kind en Gezin een huiszoeking geweest over de opvang in Veurne. Het gerecht heeft toen weliswaar gevraagd om niet te communiceren of stappen te ondernemen. Maar minister Crevits vindt dat het Agentschap haar daarover had moeten informeren. “Ik til hier zwaar aan”, klinkt het. “Voor mij is dit een moeilijke situatie om mee te werken”, aldus de minister. Dat die informatie niet automatisch is overgemaakt, is volgens haar “problematisch”.