Britse zwangere vrouw (22) gruwelijk vermoord door vriend met wie ze knipperlichtrelatie had

Een Britse zwangere vrouw (22) is onthoofd aangetroffen in de Amerikaanse stad Alton in Illinois. De politie heeft intussen een man van 22 gearresteerd. De twee hadden een knipperlichtrelatie, maar volgens de moeder van het slachtoffer is hij niet de vader van haar ongeboren kind.

Toen de moeder van het slachtoffer al even niets van haar dochter gehoord had, ging ze langs haar huis om te kijken of alles goed was met haar. Daar vond ze het onthoofde lichaam van haar dochter. Het hoofd werd aangetroffen in een vuilniscontainer buiten het gebouw.

De ex-vriend van het slachtoffer is ondertussen gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van de tweevoudige moord op de zwangere vrouw en haar ongeboren baby, het in stukken snijden van een menselijk lichaam en het verbergen van een dood door moord. Hij wordt in de gevangenis vastgehouden met een borg van 2 miljoen dollar. Volgens de moeder van het slachtoffer is de ex-vriend niet de vader van de baby, maar zat hij wel al twee jaar in een knipperlichtrelatie met het slachtoffer.

De politiechef van Alton noemt de moord “afschuwelijk” in een emotionele video. “Ze is onthoofd door een freaking wild monster”, zegt hij.