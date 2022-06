VN-chef Guterres: “Vrouwen betrekken bij vredesgesprekken wereldwijd is essentieel”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft woensdag tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad opgeroepen om vrouwen te betrekken in vredesonderhandelingen. “De deelname van vrouwen aan bemiddeling en besluitvorming is essentieel voor het oplossen van conflicten”, aldus Guterres.

“In alle conflicten zien we mannen aan de macht en vrouwen die worden uitgesloten, hun rechten en vrijheden doelbewust aangevallen”, zo zei de VN-chef. Hierbij verwees hij onder andere naar de situatie in Afghanistan “waar meer dan twintig miljoen vrouwen en meisjes tot stilte zijn gemaand en uit de publieke sfeer zijn verdwenen”.

“Het wordt steeds duidelijker dat de bescherming van de rechten van vrouwen, met inbegrip van hun recht op gelijke deelname op alle niveaus, van essentieel belang is voor vredesopbouw en vredeshandhaving,” zei Guterres voordat hij enkele voorbeelden aanhaalde.

“In Oekraïne heeft de Russische inval miljoenen vrouwen en kinderen gedwongen om te vluchten, waardoor ze plots risico lopen om slachtoffer te worden van mensensmokkel of andere vormen van uitbuiting”, aldus Guterres. “De vrouwen die zijn gebleven, hebben zich gestort op medische en sociale hulpverlening. Het is belangrijk dat Oekraïense vrouwen een plaats krijgen binnen de bemiddelingspogingen.”

Ook in Myanmar “kunnen vrouwen en meisjes zich niet vrij uitdrukken en krijgen geen enkele kans om deel te nemen aan de politiek”, klinkt het. In Mali raken meer vrouwen verzeild in armoede en worden gemarginaliseerd naarmate het land lijdt onder verschillende staatsgrepen. Maar de dreiging van extremisten vormt zelfs een nog groter gevaar voor deze kwetsbare groepen, zo hekelt Guterres.