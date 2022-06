De oorlog in Oekraïne veroorzaakt dagelijks honderden doden, zowel burgers als soldaten. De vele militaire slachtoffers aan Oekraïense kant – tot 200 per dag – krijgen nu ook een gezicht. Roman Ratoesjnyi zou begin juli 25 geworden zijn. Hij was een bekende burgeractivist in Kiev, maar kwam onlangs om bij een verkenningsmissie.