Opnieuw wereldwijd aandacht voor groot proces: Kevin Spacey moet zich verantwoorden voor aanranding drie mannen

Het monsterproces tussen Amber Heard en Johnny Depp is nog maar net gaan liggen, of wereldwijd zijn de ogen alweer op een volgende superster gericht. Ditmaal gaat het om de 62-jarige Kevin Spacey. Voor een rechter in Londen moet de acteur zich verantwoorden voor de seksuele aanranding van drie mannen. De tweevoudige Oscarwinnaar, die de aantijgingen steeds heeft ontkend, zal zelf aanwezig zijn in de rechtbank. Een teken van blakend zelfvertrouwen?