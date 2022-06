18 spelers voor slechts 5 plaatsjes: deze Rode Duivels vechten nog voor een plekje op het WK in Qatar

Roberto Martinez heeft het in het vierluik van de Nations League duidelijk gemaakt: de bondscoach is niet van plan de oudere generatie te laten vallen. Met een beetje gevoel voor deductie kan je zo inschatten welke Rode Duivels – als er geen ongelukken gebeuren – mee zullen reizen naar het WK in Qatar. 21 spelers lijken zeker van hun plaats, voor de overige vijf posities komen nog 17 spelers in aanmerking.