Christopher Lee en Roger Moore in de James Bond-film ‘The man with the golden gun’ — © EON PRODUCTIONS / Ronald Grant Archive / Mary Evans

“Wij hebben het probleem niet veroorzaakt, maar we willen helpen het op te lossen.” Zo luidt een open brief die ondertekend werd door meer dan 200 acteurs, filmmakers en producenten waarin ze vragen wapengebruik op de set te herzien. De brief komt er na de schietpartij in Buffalo en op de basisschool in Uvalde.