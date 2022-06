België kan helpen bij ontmijning in Oekraïne, zegt Dedonder

“Wat ons veel zorgen baart, is de regio Odessa (een stad in het zuiden van Oekraïne met de belangrijkste haven van het land, red) en de maritieme blokkade op de Zwarte Zee”, zei Dedonder uit in de marge van ministeriële bijeenkomsten op de hoofdzetel van de Navo.

Rusland blokkeert sinds de start van de invasie op 24 februari de Oekraïense havens. Dat verhindert de export van graan, ook al stelt Moskou dat ze de transportschepen zal doorlaten op voorwaarde dat Oekraïne de havens ontmijnt. De situatie heeft gezorgd voor een opstoot van de prijzen voor granen en kunstmest, die in verscheidene armere landen tot een voedselcrisis dreigt te leiden.

“We hebben als België, met onze expertise op het vlak van (maritieme, red) ontmijning de mogelijkheid om op een of andere manier tussen te komen. We zouden (de Oekraïners) kunnen opleiden, materiaal leveren, hen begeleiden of het zelf doen. Maar de voorafgaande voorwaarde is de opheffing van de maritieme blokkade”, stelt de minister. “We zijn klaar om snel tussen te komen met een redelijk breed palet aan opties.”

Volgens Dedonder vinden de gesprekken plaats op Europees niveau. Frankrijk stelde vorige week dat het klaar was om te helpen bij de opheffing van de blokkade van de haven van Odessa. Op vraag van de Verenigde Naties heeft Turkije zijn hulp aangeboden om konvooien te escorteren vanuit Oekraïnese havens, en dat ondanks de aanwezigheid van mijnen. Sommige zijn zelfs dicht bij de Turkse kust gedetecteerd.

Dedonder wees erop dat België ook over een solide expertise beschikt op het vlak van de opruiming van landmijnen. Ons land zou zo opleidingen aan de Oekraïners kunnen geven.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei maandag bewijzen te hebben gevonden dat de Russen bij aanvallen op de stad Charkiv clustermunitie van het type 9N210 en 9N235 en antipersoonsmijnen hebben gebruikt. Beide soorten munitie zijn volgens internationale verdragen verboden.