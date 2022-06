Elk hun niche, om het gat in de markt te vinden: er komt nòg een online supermarkt naar Vlaanderen

Verse eieren van een West-Vlaamse hoeve, brood van een Limburgse bakker en yoghurt van een Kalmthouts familiebedrijf. Wie die boodschappen bestelt via de app van Crisp, krijgt ze de volgende dag van verschillende lokale leveranciers samen aan huis geleverd. Dat is het concept van de nieuwe online versmarkt die sinds gisteren in Vlaanderen actief is. Het is de zoveelste websupermarkt waar klanten via hun gsm boodschappen bestellen en thuis laten leveren. Hebben die een toekomst?