Verdachten in verdwijningszaak van Britse journalist en gids in Braziliaanse jungle bekennen moord

De twee verdachten die opgepakt werden in de zaak rond de verdwijning van de Britse journalist Dom Philips en zijn Braziliaanse gids Bruno Pereira hebben bekend dat zij de twee mannen doodden en in stukken sneden. Dat meldt onder meer CNN woensdag.

Journalist Dom Phillips (57) en Bruno Pereira (41), een deskundige in inheemse volkeren, werden voor het laatst gezien op 5 juni toen ze met een boot op expeditie gingen in de regio Javari, bij de grens met Peru, waar smokkelaars van allerlei slag actief zijn. Phillips, een medewerker van de Britse krant The Guardian, bereidde een boek voor over de bescherming van het milieu in die streek. Bruno Pereira, expert bij het Braziliaanse agentschap voor inheemse zaken, was zijn gids.

Een eerste verdachte, de 41-jarige visser Amarildo da Costa de Oliveira, werd op 7 juni al opgepakt. Dinsdag pakte de politie ook zijn broer, de 41-jarige Oseney da Costa de Oliveira, op.

Zij zouden nu aan de politie bekend hebben dat ze de mannen doodden en hen in stukken sneden. Eén van de mannen zou de politie ook geleid hebben naar de lichamen van de journalist en zijn gids.

