Ethisch adviseur van Boris Johnson stapt op na partygate

Dinsdag zei Geidt tegen een parlementaire commissie dat hij gefrustreerd was over het handelen van Johnson rond partygate, de rel rond feestjes die in de ambtswoning van de premier werden gehouden terwijl dat niet mocht volgens de coronamaatregelen. “Ontslag is een van de weinige, maar botte, middelen die een adviseur heeft. Ik ben blij dat ik mijn frustraties op de juiste manier heb kunnen uiten”, zei Geidt dinsdag.

Johnson overleefde vorige week een vertrouwensstemming binnen zijn partij. Veel leden hadden het vertrouwen in hem opgezegd vanwege partygate.

