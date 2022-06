KV Oostende heeft met Cyprioot Fanos Katelaris eerste zomeraanwinst beet

Op een uitleenbeurt aan het Hongaarse Zalaegerszegi speelde Katelaris tot nog toe enkel in Cyprus. Twee seizoenen geleden versierde hij een transfer van Omonia Nicosia naar Apollon Limassol. Hij deed verder ook al wedstrijdritme op in de voorrondes van zowel de Europa League als de Conference League.

“Fanos is een erg snelle en sterke centrale verdediger, met ook goede balvaardigheden. Zijn voorwaarts verdedigen past heel goed bij onze speelstijl. Hij komt over als een uiterst gedreven speler met een onberispelijke arbeidsethos. We kijken er naar uit om hem in het team te integreren. De komende weken gaan we verder kijken om de ploeg te versterken richting de start van de competitie”, aldus CEO Gauthier Ganaye.