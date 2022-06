FC Barcelona gaat niet mee in WK-plan van Dani Alves, clublegende verlaat Catalanen opnieuw: “Leeuw blijft een leeuw”

Dani Alves, Braziliaans international en verdediger van FC Barcelona, heeft woensdag zijn definitieve afscheid aangekondigd bij de Catalanen. In januari keerde hij na een onderbreking van vijf jaar terug bij zijn oude liefde, waar hij in totaal 408 wedstrijden voor speelde.

“Vandaag is het tijd om tot ziens te zeggen”, klinkt het op het Instagramaccount van de rechtervleugel, die “meer dan acht jaar gewijd heeft aan de club, de kleuren, het huis… Maar zoals met alles in het leven vliegen de jaren voorbij en scheiden de wegen”, vervolgde de veteraan, die zich nog niet uitsprak over een eventueel voetbalpensioen. “Een 39-jarige leeuw blijft een leeuw.”

Dani Alves is de speler met de meeste titels in de geschiedenis van het voetbal met een totaal van 43 door heel zijn carrière heen. De laatste triomf was een gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio. In de kleuren van Sevilla, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain won hij driemaal de Champions League, tweemaal de Europese Super Cup, zesmaal de Spaanse landstitel, viermaal de Spaanse beker, tweemaal het Franse kampioenschap en eenmalig de Italiaanse competitie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dani Alves streek in januari opnieuw neer op het oude nest, nadat hij de vijf jaar voordien onder contract stond bij Juve, PSG en de Braziliaanse club Sao Paolo. Hij groeide in zijn tweede dienstverband uit tot de oudste speler ooit van Barça die in actie kwam in een competitiewedstrijd.

In Spanje werd gesproken van een vraag van Alves om een contract van zes maanden, tot het einde van het WK dus. Zo zou hij zich daarop kunnen voorbereiden en zou de club niet een heel jaar aan hem verbonden zijn. Maar daarop zou Barcelona niet ingegaan zijn.