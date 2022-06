Aan een hogeschool voor leerkracht Latijn studeren, kan niet meer. De Gentse Arteveldehogeschool was de laatste die de opleiding aanbood, maar gooit nu ook de handdoek in de ring. Alleen aan twee universiteiten kan het nog. “En leerkracht Latijn is nu al een knelpuntberoep”, zegt classicus Christian Laes van Universiteit Antwerpen.