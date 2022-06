Nóg meer wedstrijden: UEFA denkt aan nieuw minitoernooi in de zomer

Vier teams, waaronder de winnaar van het vorige seizoen van het belangrijkste Europese bekertoernooi, zouden dan in de Verenigde Staten in een lucratief minitoernooi tegen elkaar spelen.

Aan het nieuwe toernooi zouden nog drie andere topteams uit de competitie mogen meedoen. Op basis waarvan zij worden geselecteerd, is niet bekend.

De Franse sportkrant L’Équipe meldde dinsdag dat het inzage had gehad in de plannen van de UEFA over de uitzendrechten vanaf 2024. Tegen persbureau AFP wilde de voetbalbond echter niet bevestigen dat het toernooi er ook daadwerkelijk gaat komen. “Het is een idee dat werd opgeworpen, maar er is nog niets besloten.”