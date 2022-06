Extreme droogte vormt meer om tot woestijn: “Hier blijven enkel skeletten over”

Ooit was het meer even groot als 38.000 Olympische zwembaden, vandaag blijft er alleen nog gebarsten aarde over . Een extreem lange droogte, van maar liefst 13 jaar lang, heeft het Peñuelas meer in centraal Chili omgevormd tot een woestenij. De grond ligt er bezaaid met skeletten en de droogte wordt elk jaar erger. “Als er dit jaar geen regen valt, zijn we gedoemd”, klinkt het bij enkele buurtbewoners.