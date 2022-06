Kapitein Faris Haroun blijft nog een jaar langer bij Antwerp

Kapitein Faris Haroun (36) blijft nog een jaar langer aan boord bij Antwerp. Het was al een tijd ‘een dingetje’, de toekomst van Faris Haroun. Onder Brian Priske kwam hij vorig seizoen amper aan de bak en dus leek hij met zijn aflopend contract op weg naar een afscheid in mineur. Maar in de play-offs kwam de middenvelder weer boven water en toonde hij dat hij allerminst versleten is.

Het leverde hem lovende woorden op van algemeen manager Sven Jaecques, die zijn mentaliteit prees, en dat was een teken dat een verlengd verblijf toch een optie was. Helemaal correct, zo is gebleken. Club en speler gaven in gesprekken aan dat ze met elkaar wilden doorgaan, sportief directeur Marc Overmars maakte er mee werk van en dat resulteerde nu in een akkoord. Ook de laatste details voor het contract tot 2023 zijn in orde en dus kan Haroun vanaf morgen – met de fysieke testen op het programma – aan zijn zevende seizoen op de Bosuil beginnen.

Wat de aflopende contracten betreft heeft Antwerp nu alles afgehandeld. Nu is het – na Anthony Valencia – tijd voor inkomende transfers, te beginnen met die van Vincent Janssen.(dvd)