Justine Vanhaevermaet ziet dat Red Flames nog veel kunnen leren van tegenstander: “In Engeland wordt er al eens vaker iets geroepen naar elkaar”

Tijdens het vorige EK moest Justine Vanhaevermaet (30) door een blessure nog genoegen nemen met een rol als tv-analiste. Dit keer is ze wel fit en dus een zekerheid in de selectie. Voor ons speelt ze echter nog één keer analist voor de oefenwedstrijd tegen Engeland. Onze nummer zes is immers de enige in de selectie die uitkomt in de prestigieuze Engelse FA’s Women’s Super League.