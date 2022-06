Slechts 28 Red Flames reizen mee voor duel tegen Engeland vanavond

Vanavond trappen de Red Flames in Wolverhampton het volgende luik van hun EK-voorbereiding af met een oefenwedstrijd tegen gastland en een van de favorieten op EK-winst, Engeland. “Na een maand werken willen we zien waar we staan. Engeland komt vóór ons in actie op het EK en heeft dus enkele dagen voorsprong in de voorbereiding”, aldus bondscoach Ives Serneels.

Hij wil een resultaat neerzetten in Engeland, maar ook de laatste knopen doorhakken om tot een definitieve selectie te komen. Van de 33 speelsters in de preselectie schieten er intussen nog maar 28 over. Isabelle Iliano viel begin juni al geblesseerd uit, terwijl Serneels gisteren met Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer en Zenia Mertens nog vier namen liet vertrekken. “Een sportieve keuze”, klinkt het. “Voor sommigen zijn er alternatieven voor hun positie. Ik moest ook rekening houden met de typeploegen, hoe we zullen spelen op het EK. Zo waren we bijvoorbeeld vaak dominant in de kwalificaties, maar zal het hier misschien anders zijn.”

Maandag maakt Serneels zijn definitieve 23-koppige selectie bekend. Allicht laat hij vanavond daarom de uit blessure terugkerende Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven minuten maken om te kijken waar zij staan. Wie zeker niet in actie zal komen, is Janice Cayman, zij sloot pas gisteren aan bij de groep. (vva)