“Lichamen Britse journalist en expert toch niet gevonden in Amazonewoud”: ambassadeur verontschuldigt zich

De Braziliaanse ambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk heeft zich verontschuldigd bij de familie van de Britse journalist Dom Phillips. De diplomaat had hen ingelicht dat de lichamen van de vermiste Brit en van zijn reisgezel Bruno Pereira gevonden waren in het Amazonewoud, maar dat blijkt niet te kloppen. De politie meldt wel twee verdachten opgepakt te hebben op verdenking van moord.

De zus en schoonbroer van Dom Phillips werden maandagochtend opgebeld door een ambassadefunctionaris, met het nieuws dat de lichamen van de Britse journalist en zijn reisgezel, de Braziliaanse inheemse expert Bruno Pereira, waren gevonden. De twee waren al ruim een week vermist in het Amazonewoud. Hun lichamen zouden vastgebonden aan een boom teruggevonden zijn.

De federale politie ontkende evenwel dat lichamen waren gevonden in de zoektocht naar de twee vermisten. Ook de inheemse groep die een zoekactie opzette, zei geen zo’n informatie te hebben. De groep had zaterdag bezittingen die vermoedelijk van de mannen waren aangetroffen in een overstroomd deel van het woud dichtbij waar hun boot in een hinderlaag zou zijn gevaren. De politie onderzoekt dat gebied.

De Braziliaanse ambassadeur heeft nu toegegeven dat zijn communicatie voorbarig was. Dinsdag richtte Fred Arruda een rechtzetting aan de familie van Phillips. “Wij betreuren ten zeerste dat de ambassade gisteren informatie aan de familie heeft doorgegeven die niet juist bleek te zijn.” Volgens de diplomaat zou een team in de Londense ambassade, dat de verdwijningen moest opvolgen, “misleid” zijn door informatie van onderzoekers. “Bij nader inzien was er impulsiviteit bij het team, waarvoor ik mij van harte verontschuldig”, aldus Arruda. “De zoekactie zal op volle kracht doorgaan. Onze gedachten blijven bij Dom, Bruno, jullie en de andere leden van beide families.”

Bolsonaro: “Ingewanden in rivier”

Sinds zondagochtend 5 juni ontbreekt elk spoor naar Dom Phillips (57) en Bruno Araujo Pereira (41). Het duo werd voor het laatst gezien in de buurt van Sao Rafael, in de omgeving van de Javarivallei in het Braziliaanse Amazonewoud nabij de grens met Peru. Zondagnacht zouden in de zoektocht naar de mannen twee lichamen zijn aangetroffen, kreeg Phillips’ familie te horen. De ambassadeur “vertelde ons niet waar de lichamen gevonden werden, maar wel dat ze vastgebonden waren aan een boom en nog niet geïdentificeerd waren”, zei schoonbroer Paul Sherwood. Volgens Phillips’ vrouw ging het wel degelijk om haar man, al werd dat niet bevestigd door de autoriteiten.

© EPA-EFE

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro liet tijdens een interview op CBN Radio wel weten dat de slachtoffers “kwaad was aangedaan”. En dat “hun ingewanden, die drijvend in de rivier werden teruggevonden, op DNA worden onderzocht”.

Verdachten opgepakt

De Braziliaanse politie meldt intussen dat een tweede persoon is opgepakt in verband met de “vermeende moord”. Oseney da Costa de Oliveira (41), bijgenaamd “Dos Santos”, werd dinsdag gearresteerd “op verdenking van betrokkenheid in de zaak”. Zijn broer Amarildo da Costa de Oliveira, bijnaam “Pelado”, zit al sinds vorige week vast als hoofdverdachte.

“Getuigen plaatste hen beiden op de plaats waar de misdaad zou hebben plaatsgevonden”, verklaarde politiechef Alex Perez aan reporters. Gevraagd om welke misdaad het dan gaat, zei Perez: “vermeende moord met verzwarende omstandigheden”. Bij huiszoekingen werden kogelhulzen en een roeispaan in beslag genomen.

Pelado zou Phillips en Pereira bedreigd en, met enkele anderen in zijn boot, achtervolgd hebben. Hij ontkent betrokkenheid.

Phillips en Pereira werden voor hun verdwijning bedreigd, meldden lokale organisaties. Ze kregen doodsbedreigingen van mijnbouwers en houtkappers die illegaal aan de slag zijn in het Amazonegebied omdat de journalist al meerdere keren zulke illegale operaties in kaart had gebracht.

© AP