Russische oppositieleider Navalny naar strafkamp in Melechovo overgebracht, zegt waarnemer

Archiefbeeld: Navalny in correctionele inrichting nr. 2 in Pokrov. — © REUTERS

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zou overgeplaatst zijn naar een extra beveiligd strafkamp in Melechovo, ongeveer 250 kilometer ten oosten van Moskou. Dat heeft de lokale waarnemer Sergej Jazjan gezegd. Hij houdt in de regio de rechten van veroordeelden in de gaten in samenwerking met de gevangenisautoriteiten. Volgens hem gaat het om kolonie IK-6.

Kremlincriticus Navalny werd veroordeeld tot in totaal 11,5 jaar cel en zat tot dusver in de correctionele inrichting nr. 2 in Pokrov, bijna 120 kilometer van Moskou. Toen zijn advocaat daar dinsdag arriveerde, kreeg hij volgens Navalny’s stafchef Leonid Volkov van de directie te horen: “Die gedetineerde is hier niet.”

De naasten van Navalny lieten eerder dinsdag weten dat ze niet wisten waar de Kremlincriticus zich bevond en ze vreesden voor zijn leven. De geruchten over zijn overbrenging naar Melechovo kunnen ze ook enkel geloven wanneer zijn advocaat hem kan zien. Volgens woordvoerster Kira Jarmysj doen de autoriteiten er alles aan om het zo moeilijk mogelijk te maken voor zijn advocaten en familieleden om Navalny te bereiken.

IK-6 is een beruchte gevangenis, waar folteringen, afranselingen, vernederingen en verkrachtingen door cipiers en andere gevangenen schering en inslag zouden zijn.

Vergiftiging

Navalny werd in januari 2021 opgepakt op het vliegveld van de Russische hoofdstad. Hij kwam terug uit Berlijn, waar hij was behandeld voor een vergiftiging met novitsjok. Daar zat naar alle waarschijnlijkheid de Russische geheime dienst FSB achter. Eind vorige maand meldde Navalny via Instagram dat tegen hem weer een nieuwe strafzaak is geopend voor “oplichting” en het beledigen van een rechter in een eerder proces, die hem nog eens tot vijftien jaar celstraf kan opleveren als hij schuldig wordt bevonden. Volgens Navalny en zijn aanhangers gaat het om een politiek gemotiveerd proces.