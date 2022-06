Nieuwe Australische regering verscherpt klimaatdoelen voor 2030

De vorige – conservatieve – premier Scott Morrisson had slechts een daling met 26 tot 28 procent van de CO₂-uitstoot voorzien en weigerde vorig jaar nog strengere doelstellingen rond de vermindering van de uitstoot aan te nemen.

In oktober, kort voor start van de klimaatconferentie in Glasgow, had Canberra wel al aangegeven dat het streefde naar meer ambitieuze klimaatdoelen en dat het tegen 2050 klimaatneutraal wilde zijn. Morrison was een belangrijke bondgenoot van de kolenindustrie en had lang gewacht om zich te engageren voor die doelstellingen, terwijl Australië enorm zwaar getroffen wordt door de klimaatverandering. Tegelijkertijd is het land een van de grootste exporteurs van steenkool ter wereld en heeft het een erg hoge CO₂-uitstoot per capita.

Albanese had tijdens de verkiezingscampagne beloofd om de klimaatcrisis aan te pakken en te investeren in hernieuwbare energie. “Wanneer ik met internationale leiders sprak de afgelopen weken, waren ze allemaal tevreden over het veranderde standpunt van Australië”, zei hij donderdag.

Veel Australiërs zien de klimaatcrisis als een erg groot probleem, zeker na de recente extreme overstromingen aan de oostkust.