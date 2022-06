Kenia roept op tot ontplooiing regionale troepenmacht in Congo

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft woensdag opgeroepen om de regionale troepenmacht van Oost-Afrika te ontplooien, nu het geweld in Congo oplaait. — © AFP

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft woensdag opgeroepen om een regionale troepenmacht te ontplooien in het oosten van de Democratische Republiek Congo om er de vrede te herstellen.

“Ik roep op om de regionale troepenmacht van Oost-Afrika te ontplooien, onder auspiciën van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap”, aldus Kenyatta in een persbericht. Het “open conflict” in de regio dreigt de politieke inspanningen rond het herstellen van de orde in het land met 90 miljoen inwoners te ondermijnen, klinkt het nog.

Militaire chefs van de lidstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap komen zondag samen om voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de regionale troepenmacht, aldus Kenyatta nog. “De regionale troepenmacht van Oost-Afrika moet meteen ontplooid worden in de provincies Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu om de regio te stabiliseren en de vrede te herstellen”, klinkt het.

Heropleving M23 en spanningen

M23, een Tutsi-rebellengroep die in 2013 door het regeringsleger werd overwonnen, heeft eind vorig jaar de wapens opnieuw opgenomen. Maandag slaagden de rebellen erin de stad Bunagana, op de grens met Oeganda, te veroveren. Congo beschuldigt Rwanda ervan M23 te ondersteunen en noemt de verovering van Bunagana dan ook een Rwandese “invasie” van het land.

De relaties tussen Congo en Rwanda zijn erg gespannen sinds 30 jaar geleden massaal Rwandese Hutu’s aankwamen in het oosten van Congo, die ervan beschuldigd worden Tutsi’s te hebben vermoord tijdens de Rwandese genocide van 1994. De betrekkingen waren verbeterd sinds president Félix Tshisekedi in 2019 in Congo aan de macht kwam, maar de spanningen lopen weer hoog op door de heropleving van M23 en de intensivering van de gevechten de afgelopen weken.