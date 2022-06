Man gestorven na aanval door tijger in Mexico

Een man is in Mexico overleden nadat hij werd aangevallen door een Bengaalse tijger, die klaarblijkelijk door een particulier werd gehouden. Op een video die op sociale media circuleert is te zien hoe de man zijn handen in de kooi van het dier steekt, waarschijnlijk om het te voederen, en dat het dier hem krabt en in zijn arm bijt. Op de beelden is geschreeuw te horen en een plas bloed te zien.