Personeelsfeest krijgt onverwacht staartje door lokale opstoot van aantal coronabesmettingen

Het ging er uitbundig aan toe in De Kaekelaa, want het was al bijna drie jaar geleden dat het personeelsfeest nog eens had kunnen plaatsvinden. Ruim driehonderd ambtenaren tekenden present. Een record.

Maar het feest krijgt een onverwacht staartje. En dan hebben we het niet over de katers van wie al te diep in het glas keek. Er is plots sprake van een erg lokale opstoot aan coronabesmettingen. Vooral mensen die nauwe banden hebben met het gemeentebestuur zijn getroffen. De oorzaak ligt voor de hand. De medewerkers zaten natuurlijk samen rond de feestdis en deelden de dansvloer.

Er zijn plots zoveel zieken, besmette collega’s en quarantainegevallen dat de gemeente maatregelen treft. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) spreekt over tientallen afwezigen.

“De ene dienst is al zwaarder getroffen dan de andere. We willen vermijden dat dit nog verder uitdijt. Alle vergaderingen worden daarom opnieuw maximaal digitaal georganiseerd. Dat geldt ook voor de politieke vergaderingen zoals raadscommissies, waarbij vaak ambtenaren betrokken zijn. En al onze medewerkers die daartoe in staat zijn, vragen we opnieuw om thuis te werken”, komt Maarten de Veuster met onverwacht vervelend nieuws, net voor de zomervakantie.

Deze maatregelen zouden voorlopig geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke dienstverlening. “Die blijft voorlopig gewaarborgd. Het gemeentehuis is open zoals altijd, het huisvuil wordt opgehaald en ook in het containerpark kan je terecht”, aldus de burgemeester.

