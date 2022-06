Toch nog extra Belg in technische staf van Antwerp: Brian Vandenbussche wordt keeperstrainer

Toch nog een extra Belg in de technische staf van Antwerp-­trainer Mark van Bommel. Brian Vandenbussche (40) wordt de nieuwe keeperscoach.

Vandenbussche zette in 2021 zijn actieve keeperscarrière stop en werd ­keeperscoach bij Deinze. Een jaar later zet hij al de stap naar een topclub. Als doelman was hij aan de slag bij Club Brugge, Sparta, Heerenveen, Gent, Cercle Brugge en Blankenberge. (dvd)