Australiër stopt autodief met vorklift: “OK, als je het zo wil spelen, ik heb hier een alternatieve optie”

Een Australische man is niet bij de pakken blijven zitten toen hij zag dat iemand zijn auto probeerde te stelen: met behulp van een vorklift hief hij wagen én dief een paar meter in de lucht.

Volgens de Australische politie had de dief – een vrouw – eerst ingebroken in het huis van de man in Logan, ten westen van Brisbane. Daar had ze een douche genomen en kleren gestolen, alvorens ze probeerde de auto van de man mee te nemen. Net op dat moment kwamen Brendan Mills en zijn familie echter thuis.

“Het ging zo snel”, deed hij zijn verhaal in een Australische talkshow. “Ik zag de autodeur dichtgaan en mijn auto wegrollen. Ik riep verschillende keren dat ze uit mijn auto moest komen, en riep: ‘We zijn thuis, je bent betrapt. Stap uit de auto, het is voorbij’. Maar ze wilde niet uit mijn wagen komen.”

“Toen zei ik: ‘OK, als je het zo wil spelen. Ik heb hier een alternatieve optie’”, aldus Mills. Waarna de man, die wel vaker aan wagens werkt, in zijn vorklift stapte. “Er gierde een gigantische hoeveelheid adrenaline door mijn systeem, allerlei gedachten doorkruisen je geest… En toen zag ik die vorklift daar staan, en dacht ik: waarom niet? Het was de enige manier die ik kon bedenken om veilig te verijdelen dat ze wegreed. Mijn familie stond er trouwens de hele tijd op te kijken, dus ik kon niet al te gek doen.”

De inmiddels opgetrommelde politie was snel ter plaatse, en trof de auto – én de dief – aan, nog steeds enkele meters boven de grond. Mills liet zijn wagen vervolgens weer zakken, waarna de dief opgepakt werd. De vrouw moet volgende maand voor de rechter verschijnen.

© Queensland Police

