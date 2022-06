Zweedse media zien Nigeriaanse middenvelder bij Anderlecht

Volgens Zweedse media speelt de 20-jarige Nigeriaan Ishaq Abdulrazak komend seizoen voor Anderlecht. De jonge middenvelder speelt momenteel voor het Zweedse Norrköping.

Er zou al een akkoord zijn bereikt tussen beide clubs waarbij Anderlecht een transferbedrag van zo’n vier miljoen ophoest om de speler binnen te rijven. Met de speler zelf is Anderlecht nog aan het onderhandelen. Abdulrazak valt op door zijn energieke speelstijl en kan ook de nodige snelheid in de ploeg brengen. Bovendien is hij polyvalent en kan hij op het middenveld meerdere posities aan.(gvdl)