KBC lanceert eigen digitale munt

Zondag vindt een eerste grootschalige test van de munt plaats op het festival Werchter Boutique. Zowat 8.000 KBC-medewerkers zullen er hapjes en drankjes kunnen betalen met Kate Coins.

Omdat de Kate Coin een digitale munt is, is het gebruik ervan gekoppeld aan KBC Mobile. “Dat neemt niet weg dat de klant ook Kate Coins kan verwerven wanneer hij in contact komt met KBC via andere KBC-kanalen (bank- of verzekeringskantoor, KBC Live, KBC Touch)”, klinkt het. De Kate Coins zijn niet overdraagbaar naar andere KBC-klanten en kunnen niet omgeruild worden voor euro’s.

KBC benadrukt dat de Kate Coin een programmeerbare digitale munt is, geen bitcoin of stablecoin. De Kate Coin is achterliggend volledig afgedekt door KBC (‘fully collateralised’) en op een 1-1 basis vastgepind aan de euro, waardoor volatiliteit en speculatie “niet aan de orde” zijn.