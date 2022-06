Lego pompt miljard dollar in nieuwe fabriek in VS

Lego investeert 1 miljard dollar over tien jaar in zijn zevende fabriek in Chesterfield County, zowat 180 kilometer ten zuiden van Washington. De productie zou er eind 2025 opgestart moeten worden. De site moet voor 100 procent in zijn energiebehoefte voorzien met ter plaatse opgewerkte hernieuwbare energie.

Lego heeft fabrieken in Denemarken, Tsjechië, Hongarije, Mexico en China. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend ook een fabriek te zullen bouwen in Vietnam.