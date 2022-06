Lier/Boechout/Halle

Vandaag is Laura Omloop (23) een vrolijke jonge vrouw die met beide voeten in het leven staat, maar iedereen kent haar nog als dat timide meisjes die in een geel rokje op een schommel Junior Eurosong won en vooral jodelend iedereen inpakte. “Ik wil de draad met de muziek terug opnemen”, zegt de Antwerpse. Lembekenaar Jan Vankeerberghen (39) is hierbij haar rechterhand.