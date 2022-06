Saudische ambassade in Washington ligt voortaan op “Jamal Khashoggi Way”

Het stuk straat voor de Saudische ambassade in Washington is woensdag omgedoopt tot de “Jamal Khashoggi Way”, naar de vermoorde Saudische journalist die onder meer voor The Washington Post schreef.

De “Jamal Khashoggi Way” is een deel van de New Hampshire Avenue, tussen Virginia Avenue NW en F Street NW. De ceremonie om de nieuwe straatnaam te onthullen vond plaats om 13.14 uur, het tijdstip waarop de journalist in oktober 2018 de laatste keer gezien werd, meldt CNN.

De nieuwe straat moet een “constante herinnering” zijn en een “gedenkteken zodat de herinnering aan Jamal Khashoggi nooit kan worden uitgewist”, zei gemeenteraadsvoorzitter Phil Mendelson.

Kritiek op Biden

De onthulling van de nieuwe naam, die vorig jaar werd goedgekeurd door de gemeenteraad, komt er een dag nadat bekendraakte dat president Joe Biden midden juli naar Saudi-Arabië reist. Die aankondiging leidde al tot kritiek vanuit zijn eigen partij en van mensenrechtenactivisten. Biden, die had aangegeven van het land een “paria” te willen maken na de moord op de journalist, zal normaal gezien ook een onderhoud hebben met kroonprins Mohammed bin Salman tijdens het bezoek.

Ook woensdag klonk tijdens de ceremonie kritiek op de reis. Tawakkol Karman, de Jemenitische militante die in 2011 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, stelde dat Biden door de reis “zijn engagement heeft opgegeven om de mensenrechten overal ter wereld te verdedigen”. Sarah Leah Whitson van de door Khashoggi opgerichte ngo Democracy for the Arab World Now (DAWN) spreekt van een “schaamteloze capitulatie” door Biden.

Vermoord in Istanbul

Khashoggi werd in oktober 2018 met een list naar het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul gelokt. Hij werd nooit meer levend gezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saudische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om regimecriticus Khashoggi uit te schakelen.