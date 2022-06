“Na twaalf jaar eindelijk eerherstel”: politie moet weggepeste hoofdcommissaris 100.000 euro schadevergoeding betalen

Mechelen/Antwerpen

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Mechelse politie veroordeeld tot het betalen van 100.000 euro schadevergoeding aan hoofdcommissaris Carl Geets, die werd weggepest uit het korps nadat hij onregelmatigheden had aangekaart bij het Comité P. Volgens het hof is de korpsleiding zwaar in de fout gegaan door Geets ten onrechte te degraderen, ten onrechte te schorsen en ten onrechte te straffen. “Na twaalf jaar krijg ik eindelijk eerherstel.”