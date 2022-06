Anderlecht onderhandelt met twee buitenlandse talenten: Abdulrazak en Angulo

De wereld kan nooit te groot zijn als het over transfers gaat, klinkt het vaak op Anderlecht. De club wil in staat zijn om overal interessante spelers in kaart te brengen, of ze nu in Jordanië, Mongolië of Peru spelen.

Dat komt nu ook tot uiting in twee transferdossiers die op het bureau van Peter Verbeke liggen. Onze redactie kreeg de bevestiging dat Anderlecht onderhandelt met twee buitenlandse talenten. Op clubniveau is er nog geen deal, ook met de spelers zelf wordt er nog gepraat, maar RSCA is wel hoopvol over een goeie afloop.

Het eerste target is Ishaq Abdulrazak. De 20-jarige Nigeriaan speelt in Zweden bij Norrköping, waar hij een vaste basisspeler is. Hij valt op met zijn dynamische speelstijl, iets wat zeer interessant is binnen het voetbal dat Felice Mazzu wil brengen. Hij kan ook op de flank uit de voeten. Volgens Zweedse media moet hij 4 miljoen euro kosten.

Sensatie uit Ecuador

Daarnaast praat Anderlecht met Nilson Angulo, een sensatie uit het Ecuador. De 18-jarige spits van LDU Quito mocht al debuteren voor de nationale ploeg. In de Copa Sudamericana scoorde hij drie keer in zeven wedstrijden.

Als de deals afgerond kunnen worden, dan worden beide spelers gezien als versterkingen voor de A-kern. Het is niet meteen de bedoeling om hen in 1B te stallen.