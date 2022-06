Oekraïners weigeren zich over te geven in Severodonetsk: “De felle strijd gaat door”

jvh Bron: The Guardian

Rusland heeft zijn belangrijkste troepen geconcentreerd in het noorden van de regio, en probeert volgens Zaluzhny gelijktijdig vanuit negen richtingen aan te vallen. De Russen gebruiken daarbij vliegtuigen, raketgestuurde granaten en artillerie, klinkt het.

LEES OOK. “Voor elk kanon van de Oekraïners hebben de Russen er vijf”: is Rusland de oorlog aan het winnen?

De Russen hadden Oekraïense troepen een ultimatum gegeven en geëist dat ze woensdag de wapens neerlegden in Severodonetsk, maar de gouverneur van Loegansk Serhij Hajdaj meldde aanhoudende gevechten in die stad en andere plaatsen in de noordelijke regio.

“Het wordt moeilijker, maar onze soldaten houden de vijand tegen op drie fronten. Ze beschermen Severodonetsk, en laten geen opmars toe naar Lysytsjansk”, zei hij.

LEES OOK. Stad volledig afgesloten, Russen stellen Oekraïners in Severodonetsk voor de keuze: overgave of sterven