Mysterie van oorsprong Zwarte Dood is opgelost, volgens onderzoekers

Onderzoekers menen dat ze na meer dan 600 jaar het mysterie hebben opgelost van de oorsprong van de Zwarte Dood, de dodelijkste pandemie ooit. Een internationaal wetenschapsteam legt een verband tussen een piek in sterfgevallen in Kirgizië in de jaren 1330 en het begin van de pestpandemie.

De Zwarte Dood woedde halverwege de 14de eeuw en kostte wereldwijd tussen de 75 en de 200 miljoen mensen het leven. Daarmee is het de dodelijkste pandemie ooit. De ziekte werd waarschijnlijk verspreid langs handelsroutes. Maar ondanks verwoede pogingen is het wetenschappers nooit gelukt om de bron van de uitbraak te achterhalen. Tot nu, menen ze.

“In feite hebben we de oorsprong van de ziekte in tijd en ruimte gelokaliseerd, wat echt opmerkelijk is”, zei professor Johannes Krause van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. “Daarbij hebben we niet alleen de voorouder van de Zwarte Dood gevonden, maar ook de voorouder van de meeste peststammen die vandaag de dag nog in de wereld circuleren.”

Kirgizië

Het onderzoeksteam werd samengesteld naar aanleiding van een ontdekking van dokter Philip Slavin, een historicus aan de Universiteit van Stirling in Schotland. Die vond bewijs voor een plotselinge toename van het aantal sterfgevallen op twee begraafplaatsen in de buurt van het Issyk-Kul-meer in Kirgizië eind jaren 1330. Inscripties op sommige grafstenen vermeldden als doodsoorzaak “mawtānā”, de Syrische taalterm voor “pest”.

Een team van specialisten op het gebied van antiek DNA haalde vervolgens genetisch materiaal uit de tanden van zeven personen die op de begraafplaatsen lagen. Drie daarvan bevatten het DNA van Yersinia pestis, de bacterie die de builenpest veroorzaakt. Uit een volledige analyse van het genoom van de bacterie bleek dat het een directe voorouder was van de stam die acht jaar later de Zwarte Dood in Europa veroorzaakte.